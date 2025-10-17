Неожиданное решение Дональда Трампа снова встретиться в Владимиром Путиным, чтобы попытаться урегулировать конфликт в Украине, заставило европейцев срочно искать способы удержать американского президента на своей стороне. ЕС предложил использовать часть российских резервов, на которые он планирует выдать репарационный кредит Киеву, для покупки оружия у США. До сих пор в ЕС считали необходимым пустить эти деньги на приобретение европейских вооружений, в том числе для поддержки собственного ВПК.

На том, чтобы Украина потратила значительную часть из 140 млрд евро, которые ей хочет перечислить ЕС, на покупку европейского оружия, настаивал, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц. Этот же аргумент председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использовала, чтобы склонить в пользу плана Францию, которая имеет крупный оборонный сектор. Но в пятницу ЕК предложила собравшимся на встречу послам стран ЕС предусмотреть сотрудничество «с международными партнерами, которые обязуются оказать существенную дополнительную поддержку» Украине. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилась Financial Times.

Предложение направлено на то, чтобы с помощью существенных контрактов на закупку вооружений удержать США на своей стороне, рассказали газете несколько дипломатов и чиновников ЕС. Ранее Трамп поддержал идею продавать Украине оружие, если его будут оплачивать другие страны НАТО. Для этого была организована инициатива «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL), и восемь стран ЕС выделили на нее 1,9 млрд евро.

На этой неделе генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что число таких стран увеличилось вдвое. Оно достигло 20, сказал в среду Politico министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Трамп в четверг вечером провел телефонный разговор с Путиным и сообщил, что намерен вскоре встретиться с ним в Будапеште.

Высокопоставленный европейский чиновник, участвующий в переговорах с Белым домом по Украине, объяснил FT: «С Трампом идет постоянная игра в перетягивание каната. Вы говорите с ним, помогаете довести его до состояния, когда он видит, что проблема в Путине, и вы готовы идти вперед, а он сдает назад, снова на путинские позиции. И вам снова приходится с ним разговаривать. И так раз за разом».

ЕК также призвала союзников по «большой семерке» и другие страны «усилить поддержку Украины вместе с ЕС». Это можно сделать в том числе с помощью репарационного кредита, аналогичного европейскому, путем «мобилизации активов, замороженных в их юрисдикциях», на что уже согласились Великобритания и Канада. (moscowtimes.ru)