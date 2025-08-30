Активы Центрального банка России, замороженные на территории Европейского Союза, после установления перемирия или подписания мирного соглашения нельзя возвращать РФ до тех пор, пока она не выплатит репарации Украине.

Об этом, как передаёт «Европейская правда», заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа.

Каллас убеждена, что замороженные активы не могут быть возвращены России, пока она не компенсирует Украине ущерб, нанесённый войной.

«Мы видим, что Россия не стремится к миру, хотя предпринимается много дипломатических усилий, чтобы усадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведём детальное обсуждение вопроса замороженных активов», – анонсировала Каллас одну из тем сегодняшнего заседания.

Она добавила, что «существуют определённые чувствительные аспекты» в отношении замороженных активов РФ, но «нам действительно нужно иметь аргументированную дискуссию об этом», чтобы иметь «стратегию выхода» из ситуации.

«Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила репарации», – подчеркнула высокий представитель ЕС.

По словам Каллас, большинство стран ЕС готовы к тому, чтобы обучать украинских военных прямо на территории Украины в случае прекращения огня.

«Я приветствую тот факт, что сегодня была выражена широкая поддержка расширению мандата [миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины], чтобы предоставлять обучение и консультации внутри Украины после любого перемирия», — сказала она журналистам после неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, передает Politico.

Это стало бы одним из вкладов в систему европейских гарантий безопасности, направленных на то, чтобы Украина вновь не подверглась нападению, отметила Каллас. В рамках EUMAM 23 страны ЕС плюс Норвегия и Канада уже подготовили около 80 000 украинских солдат. Однако изменение мандата миссии потребует единогласного решения всех 27 столиц блока, что даёт Венгрии право вето.