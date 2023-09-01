Польша будет требовать от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Как cообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик заявил в интервью газете Polska Metropolia Warszawska.

«Эти действия будут проводиться до того момента, пока Германия не начнет с Польшей честный диалог на тему выплаты репараций», — сказал он.

Муларчик подчеркнул, что в результате агрессии и последовавшей оккупации Варшава была уничтожена на 80%, а 700 тыс. ее жителей — убиты.

«Подобная трагическая судьба была и у многих других польских городов и деревень, которые были уничтожены, а их население истреблено», — добавил Муларчик.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.