Киев предложил ввести специальную пошлину на товары из России на Западе, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — сообщил он.

Также Шмыгаль отметил, что Киев выступает за «полную конфискацию» замороженных российских активов. По его словам, Украина уже добилась $50 млрд из прибыли, полученной от этих активов.

Премьер пояснил, что Украина получает доходы от активов РФ не напрямую. Евросоюз выделил ей кредит, который будет погашаться за счет российских средств, находящихся в западных депозитариях.