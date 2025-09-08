Президент Ирана Масуд Пезешкиан на внеочередном онлайн-саммите БРИКС предложил создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями. По его словам, в дальнейшем от такого инструмента, как экономические рестрикции, необходимо полностью отказаться для формирования многополярного мира.

«Эта политика не только угрожает национальным интересам независимых стран, но и подрывает глобальное сотрудничество и делает устойчивое развитие невозможным; в таких условиях БРИКС может и должен сыграть ключевую и ведущую роль в противодействии этой тревожной тенденции»,— сказал иранский лидер, его слова приводит пресс-служба.

По его словам, общий механизм по линии БРИКС позволил бы поддержать членов объединения, попавших под санкции, чтобы продолжать развитие экономик. «Государствам-членам БРИКС предлагается, помимо реформирования мировых финансовых структур, рассмотреть идею создания независимых платежных систем. Этот проект мог бы снизить доминирование ряда мировых валют»,— отметил Масуд Пезешкиан.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал саммит БРИКС, чтобы обсудить общую стратегию действий в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. К встрече по видеосвязи подключился и президент России Владимир Путин.