Премьер-министр Польши Дональд Туск в разговоре с Владимиром Зеленским рассказал о последствиях и обстоятельствах российской атаки. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram.

«Обломки российских дронов, среди которых были также иранские «шахеды», найдены во многих городках и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество», — написал Зеленский.

Президент добавил, что причин такого поведения Москвы несколько. Также он отметил, что Украине с партнерами надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой.

«Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем. Так же нужно совместно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они уже доказали свою эффективность», — добавил Зеленский.

Также президент отметил, что предложил Польше помощь от Украины — в обучении и опыте в сбивании российских дронов. Зеленский отметил: «Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами — членами НАТО».

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши.