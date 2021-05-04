Во внешнеполитическом ведомстве произошли структурные изменения

В министерстве иностранных дел (МИД) произошли структурные изменения.

Как сообщает АПА, увеличено количество департаментов, входящих в структуру МИД.

В министерстве создан новый департамент организационного контроля.

Определены управления, которые будет курировать новоназначенный замминистра Эльнур Мамедов:

— Управление Америки;

— Управление Азии;

— Постоянный Секретариат Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО;

— Генеральный секретариат;

— Отдел лингвистического обеспечения;

— Архивный отдел;

— Управление по делам;

— Специальный отдел.

| 2021-05-04T17:24:49+04:00 4 мая 2021, 18:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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