Во внешнеполитическом ведомстве произошли структурные изменения

В министерстве иностранных дел (МИД) произошли структурные изменения.
Как сообщает АПА, увеличено количество департаментов, входящих в структуру МИД.
В министерстве создан новый департамент организационного контроля.
Определены управления, которые будет курировать новоназначенный замминистра Эльнур Мамедов:
— Управление Америки;
— Управление Азии;
— Постоянный Секретариат Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО;
— Генеральный секретариат;
— Отдел лингвистического обеспечения;
— Архивный отдел;
— Управление по делам;
— Специальный отдел.