В Военно-морских силах ВСУ отреагировали на информацию о якобы обстреле беспилотником штаба Черноморского флота РФ в Севастополе украинской армией.

В пресс-центре ВМС назвали информацию об обстреле выдумкой.

«На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что Украина освобождает оккупированные территории, используя для этого имеющиеся образцы вооружения.

«Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим ударов по территории РФ. Крым — это Украина», — отметили в ВМС.

Ранее сегодня Россия заявила об «атаке вооруженных сил Украины» на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек. (unian.net)