Великобритания и ЕС начинают переговоры об отношениях после Brexit

Великобритания и Евросоюз сегодня начнут очередной раунд переговоров об отношениях после Brexit, сообщает Эхо Москвы.

Лондон рассчитывает до конца года договориться с Брюсселем по поводу соглашения о свободной торговле. Если этого не случится, после завершения переходного периода Великобритания будет торговать с ЕС по правилам Всемирной торговой организации. Многие эксперты полагают, что это может отрицательно сказаться на экономике Соединённого Королевства.

Брюссель на сегодняшних переговорах будет представлять главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье, от Лондона в дискуссии примет участие Дэвид Фрост.

Британия формально вышла из Евросоюза 31 января, но фактически осталась в нем до конца этого года: пока между Лондоном и ЕС сохраняется свободное передвижение людей, товаров, услуг и финансов. Впрочем, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и здесь.

Переходный период после Brexit может быть продлен, но принять решение об этом нужно до конца июня. Британский премьер Борис Джонсон ранее заверял, что откладывать расставание с Евросоюзом его правительство не станет.