США начинают пересмотр двусторонних отношений с Грузией из-за принятого в Тбилиси закона об иностранном влиянии.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что рассматривая отношения между двумя странами, США будет учитывать действия Грузии при принятии решений.

Блинкен также заявил, что США будут применять в отношении Грузии политику визового ограничения. По его словам, это ограничение «будет распространяться на лиц, ответственных за нарушение демократии в Грузии или участвующих в этом процессе, а также членов их семей».