Россия стремится к дальнейшему урегулированию взаимоотношений с Грузией при наличии встречных шагов от республики. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает пресс-служба МИД России.

«Нацелены на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, грузинские власти в 2023 году вели прагматичную риторику в отношении России: отменили действовавший с 2000 года визовый режим кратких поездок граждан Грузии в РФ и восстановили прямое авиасообщение, что поспособствовало укреплению торгово-экономических связей и упростило контакты.

«Удовлетворены результатами совместной <…> работы на <…> Содружество Независимых Государств», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства России. Судя по всему госпожа Захарова забыла, что Грузия не входит в Содружество Независимых Государств. Грузия покинула организацию после оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.