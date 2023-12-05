Россия «сожалеет» в связи с резким ухудшением отношений с ключевыми европейскими членами НАТО и «надеется» на их нормализацию ради взаимной «выгоды». Об этом в понедельник на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, «невыгодным» является «замороженное состояние» отношений с Германией — некогда крупнейшим клиентом «Газпрома» и главным торговым партнером России в ЕС, оборот с которым после начала войны и введения санкций схлопнулся более чем втрое.

«Помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивавшиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ», — перечислил Путин. Он добавил, что российско-германские отношения «важны не только для двух стран, но и для всей Европы» (цитаты по «Интерфаксу»).

С Великобританией, которая стала главным в Европе апологетом санкций против России и военной помощи Украине, «до недавнего времени удавалось выстраивать взаимодействие», заявил Путин. Это происходило даже во времена СССР, поскольку, по словам президента, было понимание «особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности».

«Но нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», — сказал Путин.

«Сожаление», по словам президента, вызывает и развал отношений со Швецией. «Полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи», — посетовал Путин.

Он добавил, что проводившаяся более 200 лет политика неучастия Швеции в военных блоках «приносила шведской стороне бесспорные дивиденды», а нынешняя ситуация в двусторонних делах «не отвечает истинным интересам ни наших стран, ни региона, ни Европы в целом».

Ранее Путин обвинял Запад в намерении разграбить Россию, а также утверждал, что все конфликты в мире, включая израильско-палестинский, создаются западными странами, чтобы навредить РФ.

В октябре 2022 года Путин называл европейские страны «вассалами без права голоса», а спустя полгода обвинял их в легализации педофилии. В ноябре 2023 года Путин заявил, что «на самом деле» западным элитам «нужно расчленить Россию». (moscowtimes.ru)