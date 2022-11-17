«Мы готовы говорить с живущими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как отправленный Москвой Варданян, он отправлен с очень ясной повесткой».

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время приема делегации во главе со специальным посланником ЕС по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

«Кстати, этот процесс начался», — сказал глава государства.

«Если бы не было вмешательства со стороны некоторых стран, о которых я только что упомянул, то есть извне, и если бы не было попыток остановить этот процесс, то я думаю, что процесс мог бы быть более динамичным. Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству. Как я уже сказал, должен быть консенсус между Азербайджаном, Европейским Союзом, США и Россией, то есть между теми странами и институтами, которые, по мнению Азербайджана, могут оказать содействие в этой работе», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.