Еще один российский ученый, связанный с разработкой гиперзвуковых технологий, осужден по уголовному делу о государственной измене.

Физик Анатолий Губанов, работавший начальником отдела в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ), в пятницу, 27 октября, был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье 275 УК РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

По версии следствия, арестованный в 2020 году Губанов передал одному из европейских государств секретные сведения о гиперзвуковом летательном аппарате, в разработке которого участвовал в рамках международной группы.

По данным «Интерфакса», речь идет о проекте высокоскоростного гражданского самолета HEXAFLY-INT на водородном топливе, в котором помимо РФ принимали участие Нидерланды, Германия, Италия, Бельгия и Великобритания. Вслед за Губановым, летом 2021 года силовики арестовали его подчиненного — профессора МФТИ Валерия Голубкина. Доктор технических наук, автор более 120 научных работ по аэродинамике, Голубкин также получил 12 лет колонии строго режима.

Губанов стал пятым российским ученым, занимавшимся «гиперзвуком» и ставшим фигурантом уголовного дела о госизмене. Весной прошлого года по той же статье был помещен под домашний арест Валерий Звегинцев — доктор технических наук и главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ).

Его непосредственного руководителя, директора ИТПМ Александра Шиплюка, в августе прошлого года поместили в СИЗО «Лефортово» — через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим были предъявлены обвинения по той же статье 275 УК РФ «Госизмена». По данным Academ.info, Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. Экспериментальный дизайн такого оружия они представили еще в 2012 году на научном семинаре во Франции, отмечал Reuters. Спустя четыре года появилась работа совместного авторства двух ученых об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях. Шиплюк в последние годы также занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет — этой теме посвящены его работы, цитируемые онлайн, писал The Telegraph.

Всего в Сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом в физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу отделения, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, — умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.