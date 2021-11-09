Группа инвестиционных фондов договорилась о покупке крупного разработчика антивирусов американской McAfee Corp за McAfee за более чем за $14 млрд. Об этом сообщается на сайте компании в понедельник, 8 ноября.

В консорциум покупателей во главе с фондами прямых инвестиций Advent International Corp. и Permira Advisers LLC входят Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Ltd и подразделение Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Они предложили по $26 за акцию McAfee, что представляет собой премию в 22,6% относительно цены на закрытие торгов 4 ноября ($21,21). Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

McAfee является поставщиком антивирусного программного обеспечения, в том числе для дата-центров и облачных сервисов. Программные продукты компании используются в 182 странах мира более чем на 600 млн устройств. Ее акции за последний год подорожали на 55%. (korrespondent.net)