Стартап xAI Илона Маска инициировал судебное разбирательство против своего бывшего инженера Сюэчэня Ли, обвинив его в незаконном присвоении конфиденциальной информации о чат-боте Grok. Об этом сообщает Reuters, передает gazeta.ru.

По версии xAI, работавший в компании с 2024 года Ли получил доступ к коммерческой тайне, включая данные о технологиях, которые, как утверждается, превосходят возможности ChatGPT. В документах говорится, что инженер скопировал файлы незадолго до перехода на работу в конкурирующую компанию OpenAI. При этом разработчики ChatGPT официально не фигурируют в качестве ответчика.

Компания Маска утверждает, что Ли принял предложение от OpenAI в июле текущего года, после чего не только сохранил доступ к внутренним данным, но и продал принадлежащие ему акции xAI на сумму $7 млн. Эти действия в компании расценивают как попытку извлечь выгоду из использования интеллектуальной собственности xAI в интересах конкурента.

Также утверждается, что Ли признал факт неправомерного копирования данных в ходе внутренней беседы 14 августа. При последующей проверке его устройств были выявлены материалы, не раскрытые ранее.

xAI требует через суд запрета на трудоустройство Ли в OpenAI, а также компенсации убытков, размер которой пока не раскрывается.