Один из мировых лидеров в области технологий искусственного интеллекта, американская компания OpenAI обошла по капитализации SpaceX мультимиллиардера Илона Маска и стала самым дорогим стартапом в мире. Стоимость разработчика ChatGPT оценивается в 500 млрд долларов, после того как его бывшие и нынешние сотрудники продали акции на сумму около 6,6 млрд евро, сообщили в четверг, 2 октября, агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

По данным агентств, покупателем стал консорциум инвесторов, включающий в себя компании Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price. В результате сделки оценка OpenAI оказалась значительно выше прежнего показателя в 300 млрд долларов, который был зафиксирован во время экспертизы, проведенной SoftBank в начале 2025 года. Это позволило стать компании крупнейшим стартапом в мире.

В публикации издания The Information несколько дней назад указывалось, что доход OpenAI за первое полугодие 2025 года составил примерно 4,3 млрд долларов, что на 16% больше, чем за весь 2024 год.

Разработчик ChatGPT является лидером в области текстовых ботов, а также предлагает другие инструменты ИИ, включая автоматическое создание изображений и видео. Поскольку компания не представлена на фондовой бирже, доступ инвесторов к не ограничен.

Ранее самой дорогой частной компанией в мире считалась аэрокосмическая SpaceX Илона Маска, стоимость которой оценивают в 350 млрд долларов.