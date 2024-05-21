Российские силовики продолжают «зачистку» ученых-физиков, которые занимались разработками и исследованиями в области гиперзвуковых технологий.

Как сообщает «Медиазона», Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Анатолия Маслова — в прошлом главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН.

77-летний Маслов, который занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, был арестован в июле 2022 года и этапирован в московское, СИЗО «Лефортово». По данным новосибирского издания Academ.info, ученого обвинили в передаче Китаю данных о гиперзвуковых технологиях.

Маслов вместе со своим коллегой, директором ИТПМ Александром Шиплюком, еще в 2012 году представил на научном семинаре во Франции экспериментальный дизайн гиперзвуковых ракет, а спустя четыре года опубликовал соответствующую работу. Шиплюк также был задержан (это произошло в августе 2022 года), и ему предъявили обвинения по той же статье — 275 УК РФ «государственная измена».

В общей сложности 12 российских ученых, вовлеченных в гиперзвуковые исследования, были арестованы по делам о госизмене за последние два года, подсчитала подсчитала «Русская служба Би-би-си».