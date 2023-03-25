В Беларуси с 25 марта вступают в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь чиновникам и военнослужащим за госизмену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Соответствующий закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» был ранее опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

9 марта закон был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отмечалось, что основная цель документа — «усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности».

Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни.