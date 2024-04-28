Правящая в Израиле коалиция может распасться в случае отмены военной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. С таким предостережением выступил израильский министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий ультраправую партию «Религиозный сионизм».

В X (ранее Twitter) он разместил видеообращение к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, в котором потребовал отвергнуть возможное соглашение об освобождении удерживаемых в анклаве заложников, переговоры о котором ведутся при посредничестве Египта с представителями радикального палестинского движения ХАМАС. По оценке Смотрича, подобные договоренности стали бы «унизительной капитуляцией» для Израиля и представляют собой «непосредственную экзистенциальную угрозу» еврейскому государству.

«Если вы решите поднять белый флаг и отменить приказ о немедленном захвате Рафаха для завершения задачи по уничтожению ХАМАС, восстановлению мира для жителей юга Израиля и всех граждан страны и возвращению домой всех наших похищенных братьев и сестер, тогда правительство, которое вы возглавляете, не будет иметь права на существование», — заявил министр.