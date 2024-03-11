Кабинет министров Израиля до сих пор не подписал представленные Армией обороны Израиля планы по наступлению на город Рафах на юге сектора Газа и эвакуации оттуда мирного населения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильских чиновников.

Армия еврейского государства, по словам источников, пока не обладает достаточными силами для наступления и не завершила разработку плана эвакуации, которая должна занять не менее двух недель.

Собеседники канала также заявили, что наступление на Рафах не начнется в самое ближайшее время, но не исключили возможность проведения операции во время Рамадана.