Израиль подходит все ближе к моменту принятия решения относительно дальнейших действий на ливанском направлении, где продолжается эскалация напряженности.

Как передает #, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви по итогам поездки в район ливано-израильской границы, где он провел оперативное совещание по вопросам борьбы с пожарами, вспыхнувшими в приграничной полосе после обстрелов со стороны отрядов боевого крыла организации «Хезболлах».

«Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение, и Армия обороны Израиля подготовлена и очень готова к этому решению. Мы наносим здесь удары уже восемь месяцев, и «Хезболлах» платит очень, очень высокую цену», — заявил военачальник.

По словам Халеви, армия готова к наступательным действиям, если такое решение будет принято. «Хезболлах» участила свои атаки в последние дни, и после очень хорошей подготовительной работы, вплоть до учений на уровне Генштаба, мы готовы перейти к наступлению на севере. Крепкая оборона, готовность к наступлению, мы подходим к точке принятия решения», — указал он.