Через несколько недель российские войска перейдут к усиленному летнему наступлению.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. По информации издания, в непосредственной близости от линии соприкосновения РФ сосредоточила 160-тысячную группировку.

Россия, возможно, использует 160 тысяч военнослужащих, которые сосредоточены вблизи линий фронта, – подчеркивает CNN.

В материале говорится, что Россия попытается воспользоваться 50-дневной паузой перед возможным введением санкций от США.

При этом аналитики заявляют, что Россия за последние две недели смогла укрепить свои позиции на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях.

Американский аналитик Кир Джайлс из Chatham House написал, что срок в 50 дней предоставляет Москве пространство для маневра на дипломатической арене.

«Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического хода, на который Трамп, вполне возможно, с готовностью согласится… Последнее продление Трампом предполагаемых сроков для Путина продлевает страдания Украины на тот же произвольный срок», — заявил он.

Глава отдела внешней политики аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Джон Лоф заявил, что летнее наступление, вероятно, продолжается уже несколько месяцев.