Обвинение в госизмене, предъявленное Александру Шиплюку, директору Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН, основано на передаче им секретных сведений Китаю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с содержанием дела.

Ранее о причине ареста Шиплюка, задержанного в августе прошлого года, известно не было. Правда, именно «китайский след» присутствовал в деле первого арестованного за госизмену ученого из ИТПМ (это произошло в июне 2022 г.) – главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по статье — 275 УК РФ, максимальное наказание по которой в этом году стало пожизненным.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами, которыми так похвалялся Владимир Путин. В частности, в 2018 г. в мультипликационной презентации Федеральному собранию президент показывал их запуски по территории США и рассказывал, что ракета «Кинжал» «гарантированно преодолевает» не только существующие, но и перспективные системы ПВО и ПРО (что в последние недели опровергли украинские военные, сбив несколько «Кинжалов» с помощью американской системы Patriot).

Экспериментальный дизайн гиперзвуковых ракет Шиплюк и Маслов представили в 2012 г. на научном семинаре во Франции, а через четыре года опубликовали работу об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Третьим ученым ИТПМ, арестованным в апреле по подозрению в госизмене, стал Валерий Звегинцев, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей. (moscowtimes.ru)