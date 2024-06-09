Оппозиционные фракции Национального собрания Армении 11 июня в 16:30 инициируют внеочередное заседание парламента с повесткой дня об отставке правительства и формировании нового парламента. Об этом архиепископ Баграт Галстанян заявил во время митинга на Площади Республики.

«Мы понимаем, что не сможем решить проблему, опираясь на последние моральные проблески этих людей. Мы должны принять решение прямо сейчас, мы сможем решить проблему хотя бы за 4 дня, 96 часов с завтрашнего дня, без перерыва, без выхода на работу, без отдыха, без долгого сна, пребывания на улице и навязывания своей воли.

Мы предложили этому человеку уйти в отставку, встретиться и обсудить условия перехода, что было проигнорировано. Стоя здесь перед вами, я обращаюсь ко всем фракциям Национального Собрания. По нашей просьбе, оппозиционные депутаты Национального Собрания инициируют 11 июня в 16.30 заседание парламента с повесткой об отставке правительства и формировании нового правительства», — сказал архиепископ.

По его словам, 10 июня Совет Национального собрания по решению народа обязан принять решение о созыве внеочередной сессии, политическое большинство, депутаты от фракции «Гражданский договор» обязаны подчиниться воле народа. (news.am)