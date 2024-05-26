Кандидатом в премьеры от движения «Тавуш во имя Родины» объявлен архиепископ Баграт Србазан. Об этом в ходе митинга в Ереване заявил востоковед Гурген Меликян. Информацию приводит «Спутник». что однозначно противоречит Конституции Республики Армения. Баграт не может быть кандидатом, поскольку является гражданином Канады, и в случае отказа от гражданства ему придется ждать еще 4 года, чтобы выполнить требование Конституции.

До этого выступил сам Србазан и сказал, что движение вышло на третий и заключительный этап По его словам, их временный кандидат в премьер-министры должен придерживаться трех ключевых пунктов: