Вслед за Мариуполем, «межэтническая» стычка произошла и в Михайловке Запорожской области. В результате стрельбы погибли более 20 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Как отмечает Маляр, межэтнические и межнациональные противоречия процветают не только в России, но и во временно оккупированных территориях.

«Так, в населенном пункте Михайловка во время съемок российского пропагандистского сюжета о чиновнике из числа «кадыровцев» военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение», — пишет заместитель министра обороны.

В результате конфликта, как отмечает Маляр, погибли 20 оккупантов, в том числе около 40 получили огнестрельные ранения.