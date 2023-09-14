Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и экс-игрок парижан Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.

Игроки вместе выступали за «ПСЖ» с 2017 года. Сообщалось, что перед уходом в саудовский клуб «Аль-Хиляль» Неймар лайкал посты с критикой Мбаппе.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый клуб для бразильца за пределами Бразилии.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом». В итоге Мбаппе остался в «ПСЖ» и успешно выступает за клуб в новом сезоне.