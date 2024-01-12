Интервью # с директором информационного агентства News Day Georgia Автандилом Отинашвили:

Грузия уже получила статус кандидата в ЕС, однако предстоит проделать большую работу, чтобы стать частью ЕС. Каков на ваш взгляд план по евроинтеграции на 2024 год?

— Одна из актуальных тем в Грузии в последние дни – то, что Европейский Совет предоставил Грузии статус кандидата в ЕС.

Эксперты считают, что Грузии на фоне предоставления статуса-кандидата в ЕС не стоит ориентироваться только на Запад, так как мир становится многополярным, поэтому внешняя политика Грузии должна стать более «реальной и адекватной». Статус кандидата может стать очень дальней перспективой, об этом можно сказать на примере Турции, которая почти четверть века ждет членства.

Нужно также отметить, что ЕС будет больше требовать от Грузии, чем в реальности давать нам, хотя сам факт, приятен, как и безвизовый режим со странами ЕС для грузинских граждан.

А что касается пути Грузии к Евросоюзу – нужно заметить, что ценности Грузии и Европы радикально отличаются друг от друга, поэтому ориентироваться только на Запад не стоит.

Также нужно учесть факт того, насколько Грузия впишется экономически в Евросоюз. Среди стран ЕС существуют вековые традиции, отношения и установленные нормы. Поэтому насколько наша страна сможет вписаться в эти экономические отношения, на сегодняшний день трудно понять. Все знают, что Европейский рынок насыщен французскими, итальянскими, испанскими винами и продуктами.

— 30 декабря грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что вернулся в политику. Как его возвращение повлияет на ситуацию в стране?

— Да, основатель правящей партии «Грузинская мечта» стал почетным председателем организации. Все считают, что это решение связано с предстоящими в 2024 году парламентскими выборами. Это означает, что после «окончательного» ухода из политики в 2021 году Иванишвили возвращается к своей, пусть и полуформальной, политической роли.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что возвращение Иванишвили связано с мировой геополитической ситуацией. Как он выразился «ситуация в стране и мире сегодня такова, что господину Бидзине необходимо было вернуться в политику».

А представитель оппозиции Ана Нацвлишвили считает, что Иванишвили в политику заставил вернутся страх поражения, чтобы он мог и дальше контролировать ситуацию в стране.

Пока сложно сказать, что это возвращение дает стране. Ведь по сути Иванишвили и не уходил из политики.

— В 2024 году Грузию ждут парламентские выборы. Как вы думаете сможет ли местная оппозиция конкурировать на этих выборах с «Грузинской мечтой»?

— 2024 год – важная дата для Грузии из-за предстоящих парламентских выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что рекомендации Евросоюза власти выполняют формально.

Оппозиция говорит, что сейчас самое главное для страны – выполнение рекомендаций ЕС, и надо все сделать для этого. Большинство людей считают, что они должны заставить правительство выполнить все рекомендации ЕС. Но что именно делать, где должна быть основная борьба — в парламенте или на улице, мнения разные и зачастую противоречивые.

Что касается смены власти, то хронологически большая часть оппозиции представляет себе этот процесс так – сначала принятие/непринятие статуса, а затем смена власти.

Поэтому нет единой стратегии — как оппозиции заставить «Грузинскую мечту» выполнить рекомендации и когда приступать к смене власти.

Депутаты от оппозиции считают, что ресурсов для принуждения правительства к выполнению рекомендаций мало, но они есть. Они объясняют, что вынуждены сотрудничать с пророссийски настроенной грузинской властью, потому что именно этого от них ждет Запад.

Есть достаточно сильная оппозиция, которую сейчас взяла под крыло Саломе Зурабишвили. Она, конечно, по нынешней конституции не имеет практически властных полномочий, но, пользуясь этим постом, она, тем не менее, может консолидировать всю эту команду оппозиционеров.

— С момента начала войны в Украине товарооборот между Россией и Грузией резко вырос, открылись авиарейсы из России. Как дальше отношения будут развиваться Тбилиси и Москвы?

— Что касается грузино-российских отношений, они были лучше, чем в 2022 году. Не менее важный факт, что со стороны правительства Грузии ведется прагматическая политика, все решения принимаются исходя из интересов страны. Грузия не пошла на некоторые шаги, которые, возможно, ей предлагали. Оценивая предпринятые шаги в грузино-российских отношениях в прошлом году, можно назвать их облегчением для населения.