Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена.

Об этом в интервью «Анадолу» сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, находящийся с визитом в Баку.

Татар отметил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в дружественной атмосфере.

По его словам, турки-киприоты разделили радость победы Азербайджана в Отечественной войне. Татар также отметил, что в ходе последующих визитов в Азербайджан планирует посетить Карабахский регион и Нахчыванскую Автономную Республику.

«Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена. Укрепление тюркского единства послужит во благо каждому из нас», — сказал он.