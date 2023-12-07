Турецкое правительство планирует переселить до четверти миллиона палестинцев из сектора Газа в курдские районы юго-восточной Турции и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). «Это будет иметь глубокие и долгосрочные стратегические последствия для Восточного Средиземноморья», — пишет американская газета The Epoch Times, представляющая интересы китайской диаспоры в США.

Газета, со ссылкой на высокопоставленные источники в Турции и Греции, сообщила, что в ноябре прошли консультации между турецкими и катарскими секретными службами с участием представителей ХАМАСа. Среди многих был также вопрос переброски в третьи страны значительного количества палестинских беженцев из сектора Газа.

Турецкая разведка MIT планирует провести операцию по «гуманитарной переброске и переселении» от 200.000 до 250.000 палестинцев из сектора Газа в районы на юго-востоке Турции, с преобладающим курдским населением. На Северном Кипре местом для переселения выбран портовой город Фамагуста. По данным газеты, проект будет реализован в течение 5 лет, палестинцам будет присвоен статус «политического беженца» от имени международно непризнанной ТРСК, следственно «лица баз гражданства». Это, в свою очередь, будет иметь серьезные финансовые последствия для ТРСК и ЕС.