Греция против перемещения населения из сектора Газа и считает, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса. Об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после встречи в Аммане с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади. Высказывания Герапетритиса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

«Сценарии перемещения населения [из сектора Газа] не могут считаться приемлемыми. Греция считает, что пришло время начать серьезную дискуссию о следующем дне, чтобы иметь возможность открыть политическую перспективу установления мира в регионе», — сказал греческий министр.

«С этой перспективы мы считаем, что роль Палестинской администрации будет важной и должна быть поддержана, поскольку Палестинская администрация является нашим единственным надежным собеседником», — пояснил он.

Герапетритис подчеркнул, что Иордания является одним из главных игроков в регионе, Грецию с ней разделяет общее видение необходимости жить в безопасном, стабильном регионе, свободном от войн, соперничества и конфликтов. «Предпосылкой для этого является поиск устойчивого решения палестинского вопроса. Греция в течение длительного времени последовательно поддерживает создание независимого палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем в пределах международно признанных границ, на основе линии границы, существовавшей до 1967 года, и со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал глава МИД.