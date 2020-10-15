В Южном Азербайджане проходит кампания в поддержку Азербайджанской Республики

В Иранском Азербайджане (Южный Азербайджан) началась кампания в поддержку Азербайджанской Республики и ее армии, сообщает «Туран».

«Мы не рядом с Азербайджаном, мы сами Азербайджан» — таков лозунг кампании, в которой участвуют тысячи этнических азербайджанцев в разных уголках Ирана.

Участники фотографируются с азербайджанскими флагами и с этим лозунгом, написанным на майках и распространяют в соцсетях.

Кроме этого, в Иране прошли акции протеста с требованием закрытия ирано-армянской границы. В ходе беспорядков, участники протестов подожгли несколько грузовиков, которые предположительно перевозили вооружения для Армении.

Одновременно были проведены несколько митингов в Ардебиле, Урмие , Тебризе и в самом Тегеране в поддержку правого дела Азербайджана. Десятки участников акций были арестованы, однако сразу после этого представители официального Тегерана выступили с заявлениями, призвав к обеспечению территориальной целостности Азербайджана и выводу армянских войск с оккупированных территорий.