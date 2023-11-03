В ряде сегментов социальных сетей посредством публикаций, исходящих с фейковых аккаунтов, в очередной раз было распространено видеообращение от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, якобы адресованное азербайджанскому народу о начале нового инвестиционного проекта. Заявляем, что указанное видеообращение не имеет ничего общего с действительностью и является фальшивой новостью, созданной с помощью технологий «deepfake».

Как передает АПА, об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

«Еще раз призываем общество доверять информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что официальный сайт и аккаунты в социальных сетях Президента Азербайджанской Республики являются достоверными источниками информации и в оперативной форме освещают деятельность главы государства.

Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность в условиях, когда основанные на ложной и фальшивой информации кампании широко распространены на глобальном уровне.