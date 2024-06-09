США и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе. Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Франции по итогам переговоров в Париже.

Согласно заявлению, они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона.

«Соединенные Штаты и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности. Они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона», – говорится в совместном заявлении Джо Байдена и Эммануэля Макрона. (Минвал.аз)