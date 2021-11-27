По данным приближенного к властям источника, с помощью нововведения хотят повысить уровень вакцинации от COVID-19 в стране. На данный момент показатель достиг 79,4 процента от всего населения и 91,2 процента среди взрослых граждан. Однако власти сочли показатели недостаточными.

«Это обсуждалось, со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение», —cообщил источник агентства Newsis.

В Южной Корее государство полностью оплачивает расходы по лечению граждан на основании закона о предотвращении инфекционных заболеваний. В среднем на одного больного тратиться около десяти миллионов вон (более 631 тысячи рублей).

В сентябре органы здравоохранения Южной Кореи обнаружили на территории страны три случая заражения новым мю-штаммом коронавируса. Тогда власти заявили, что все случаи оказались завозными (lenta. ru)