Американский конгрессмен Тим Берчетт (республиканец от штата Теннесси) представил законопроект, который предлагает обязать правительство США в течение 270 дней рассекретить документы о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

По его информации, если законопроект будет одобрен Конгрессом США, то президенту придется поручить федеральным ведомствам рассекретить связанные с НЛО документы, а также каждые три месяца информировать подкомитеты Палаты представителей и Сената о прогрессе в раскрытии информации. По словам автора инициативы, Вашингтон тратит десятки миллионов долларов на изучение феномена, которого, «как утверждают некоторые члены правительства, не существует», причем не вся информация о нем доступна публике. В этой связи Берчетт настаивает, что власти должны обнародовать засекреченные данные по НЛО, если им нечего скрывать.