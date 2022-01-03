Переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий возобновились в Вене, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров возобновляется сегодня в формате неформальных встреч», — написал Ульянов в Twitter.
В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза. Переговоры традиционно ведутся в венском отеле «Кобург».