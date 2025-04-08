На консультациях России, Китая и Ирана в Москве стороны скоординируют свои позиции по будущему иранской ядерной сделки.

Об этом заявил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Будут рассматриваться различные варианты и сценарии, которые произойдут после истечения срока действия нынешней резолюции Совет Безопасности ООН 18 октября этого года. Нужно будет смотреть, что будет с ядерной сделкой дальше в условиях нынешней линии США на силовое решение этого вопроса. Три страны координируют свои позиции», — сказал он журналистам в Москве.