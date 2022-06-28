В Варшаве на Замковой площади 27 июня открылась выставка уничтоженной в Украине техники армии России. На ней представлены образцы танка Т-72БА и самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», сообщило «Польское агентство печати».

Т-72БА был уничтожен в районе села Дмитровка в Бучанском районе Киевской области. Танк принадлежит 5-й отдельной танковой бригаде, дислоцирующей в Улан-Удэ (войсковая часть 46108), говорится на стенде выставки. На это обратил внимание политик Алексей Тупицин.

«Вместе с танком найдено тело российского военнослужащего и документы на имя лейтенанта Дайназова Юрия Баировича, командира танкового взвода 5-й ОТБр», — отмечается на стенде.

На открытии выставки 27 июня присутствовали заместитель министра обороны Украины, руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, государственный секретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич.

Выставка в Варшаве – первая демонстрация уничтоженной российской техники из серии выставок, которые украинское минобороны планирует провести в городах Европы. (svoboda.org)