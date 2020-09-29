В УЕФА не собираются переносить домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе, но не собирается переносить домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в рамках Лиги наций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Сборная Армении 11 октября в Ереване на Республиканском стадионе должна сыграть с командой Грузии. На 13 октября у сборной Азербайджана запланирована встреча в рамках этого же турнира с командой Кипра, она должна состояться на Олимпийском стадионе в Баку.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком», — сообщили в УЕФА.