В Турции суд принял решение по делу 103 адмиралов в отставке, обвиняемых в сговоре с целью совершения преступлений против конституционного строя в связи с их заявлениями о Конвенции Монтрё. Суд единогласно оправдал всех подсудимых за отсутствием состава преступления.

Все подсудимые были оправданы на том основании, что юридические элементы преступления не были сформированы. Подсудимые и их адвокаты присутствовали на слушаниях в 20-м Высшем уголовном суде Анкары. После выступления некоторых адвокатов подсудимых судебное заседание было отложено. После часового перерыва коллегия суда огласила свое решение.

По решению суда, все 103 обвиняемых, в числе которых бывшие командующие ВМС Бюлент Бостаноглу, Эшреф Огуз Йигит и Мурат Билгель, а также адмиралы в отставке Атилла Кезек, Атилла Кыят, Ариф Вехби Алпман, Эргюн Менги, Ишик Бирен, Илькер Гювен, Мустафа Озбей, Намик Кемаль Чалышкан, Рамам Джамуз Ашкан, Гюрдениз и Тюркер Эртюрк, были оправданы.

Председатель судебной коллегии сообщил, что это решение принято единогласно на том основании, что «правовой состав преступления не сформирован».

Напомним, что более ста турецких адмиралов в отставке 3 апреля 2021 года распространили заявление в защиту Конвенции Монтрё от 1936 года. В коллективном обращении бывших представителей высшего командного состава ВМС Турции указывалось на недопустимость отказа от этого международного соглашения, которое установило нынешний статус и режим использования Черноморских проливов. Турецкая прокуратура 5 апреля выдала ордера на арест десяти адмиралов и предписала ещё четырём другим явиться в органы следствия для дачи показаний относительно подписанного ими заявления.