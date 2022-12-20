В Турции суд принял решение по делу 103 адмиралов в отставке, обвиняемых в сговоре с целью совершения преступлений против конституционного строя в связи с их заявлениями о Конвенции Монтрё. Суд единогласно оправдал всех подсудимых за отсутствием состава преступления.
Все подсудимые были оправданы на том основании, что юридические элементы преступления не были сформированы. Подсудимые и их адвокаты присутствовали на слушаниях в 20-м Высшем уголовном суде Анкары. После выступления некоторых адвокатов подсудимых судебное заседание было отложено. После часового перерыва коллегия суда огласила свое решение.
По решению суда, все 103 обвиняемых, в числе которых бывшие командующие ВМС Бюлент Бостаноглу, Эшреф Огуз Йигит и Мурат Билгель, а также адмиралы в отставке Атилла Кезек, Атилла Кыят, Ариф Вехби Алпман, Эргюн Менги, Ишик Бирен, Илькер Гювен, Мустафа Озбей, Намик Кемаль Чалышкан, Рамам Джамуз Ашкан, Гюрдениз и Тюркер Эртюрк, были оправданы.
Председатель судебной коллегии сообщил, что это решение принято единогласно на том основании, что «правовой состав преступления не сформирован».