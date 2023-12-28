Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани на пресс-конференции в понедельник выразил надежду на скорое возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране.

Он сообщил о суде над человеком, напавшем на посольство Азербайджана в Тегеране в январе этого года, и совместных усилиях «по решению остающихся вопросов между двумя странами».

По его словам, стороны определили «дорожную карту» для возобновления работы посольства Азербайджана в Тегеране. «Даст Бог, в кратчайшие сроки мы станем свидетелями возобновления деятельности посольства Азербайджана», — сказал Канани.

Он не уточнил, о каких переговорах речь и чем завершился суд над атаковавшим посольство Азербайджана.

В свою очередь, посольство Ирана в Баку опубликовало сообщение, что 23 декабря генеральные прокуроры Ирана и Азербайджана в ходе онлайн-конференции обсудили «последние соглашения о двустороннем правовом сотрудничестве, включая разработку Меморандума о взаимопонимании между генеральными прокурорами Ирана и Азербайджана».

Напомним, что 27 января 2023 года гражданин Ирана Ясин Хусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, напал на посольство Азербайджана. При этом был убит начальник охраны посольства Орхан Аскеров, еще двое охранников были ранены.

Нападавшего вытолкнул из фойе здания один из охранников, но после этого тот принялся долбить железные двери посольства кувалдой. Все это время иранская полиция спокойно наблюдала за происходящим.

Баку расценил случившееся, как террористический акт, к которому причастны официальные структуры Ирана, и потребовал строгого наказания организаторов и соответствующей оценки случившегося. Сразу после этого весь состав посольства был эвакуирован в Азербайджан.

В течение почти года власти Ирана так и не признали случившееся терактом и не сообщили о наказании нападавшего.

Итак, желание Ирана «пробить» решение вопроса с повторным открытием посольства Азербайджана вполне очевидно. Видимо, это важно Тегерану, чтобы предстать в глазах соседей (и в своих собственных) в качестве «вполне нормальной страны». Но вопрос – насколько такое развитие событий отвечает интересам Азербайджана? Можно ли идти навстречу ИРИ не добившись от нее исчерпывающих объяснений того, как вообще стал возможен столь вопиющий теракт в центре столицы? Да еще при полнейшем попустительстве спецслужб и полиции.

Свои соображения на сей счет изложили в беседе с # известные эксперты.

Независимый политолог Хагани Джафарли:

— Режим, демонстрировавший свою силу, проводя масштабные военные учения на границе с Азербайджаном, по-прежнему находится у власти в Тегеране. Никаких радикальных изменений во внешней и внутренней политике этого режима не произошло. При таком раскладе было бы неправильно думать, что Иран навсегда откажется от своей политики угроз в отношении Азербайджана.

Политика Ирана на Ближнем Востоке теперь оборачивается против него самого. Соединенные Штаты сконцентрировали крупные военные силы в регионе и угрожают отрезать иранскую ветвь, простирающуюся на Ближний Восток. Великобритания обвиняет Иран в военных провокациях и попытках терроризма.

Вместе с ХАМАС Израиль наносит удары по позициям поддерживаемых Ираном сил в Ливане и Сирии. В результате атаки на сирийскую столицу погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции.

На последней встрече, прошедшей в формате Форума российско-арабского сотрудничества (РАФК), Москва отстояла позицию Абу-Даби в отношении трех островов, являющихся предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Армения, которую Иран многие годы поддерживал и защищал от Азербайджана, выбрала курс на сближение с Западом. Грузия получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Политическое и военное участие Запада в жизни этих двух стран Южного Кавказа вступило в новый этап.

В ситуации, когда вокруг Ирана сложилась столь чувствительная ситуация, Тегерану опасно иметь напряженные отношения с Азербайджаном. Все это вынуждает Иран скрывать свою политику в отношении Азербайджана. Попытки Ирана открыть посольство Азербайджана в Тегеране также являются результатом этого.

Было бы неправильно думать, что политика Ирана в отношении Азербайджана изменилась. Если Иран избавится от окружающей его опасности, он вернется к своей прежней политике в отношении Азербайджана.

Исполнительный директор киевского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос:

— В целом, если говорить о готовности или неготовности Азербайджана к восстановлению работы посольства, то во главу угла, по моему мнению, должна быть положена безопасность сотрудников и персонала. Поэтому здесь давать советы сложно.

Второй важный аргумент — недопущение подобного в будущем.

Профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Южная Корея), политолог Ровшан Ибрагимов:

— Отношения Азербайджана с Ираном в последнее время вновь стали улучшаться, и это связано с тем, что первым протянул руку Тегеран. Между ними всегда прослеживается четкая формула – если Иран ведет себя по отношению к Азербайджану нормально, то и тот отвечает тем же, если же плохо, то и Азербайджан ведет себя адекватно. При этом никогда, за всю историю независимости АР, Иран путем силы или давления ничего от Азербайджана не получал, и по итогам разногласий всё равно первым возвращался к формированию конструктивных отношений.

Что касается восстановления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране, здесь основой является то, что Иран должен все-таки обеспечить безопасность деятельности нашего диппредставительства, поскольку произошедшее не отвечает ни имиджу, ни той позиции, в которой Иран пытается предстать на международной арене. Случившееся – просто позор и безобразие.

А, во-вторых, вне всякого сомнения, открытие работы посольства будет напрямую связано с постановлением суда. Мы ожидаем, что будет вынесено справедливое судебно-правовое решение и оценка всего того, что случилось в начале года. Вердикта до сих пор нет. Поэтому, конечно же, иранской стороне не стоит ожидать, что какие-то «дорожные карты» будут способствовать восстановлению работы нашего посольства. Я не вижу в этом необходимости. Всё очень просто. Первое – решение суда, второе – обеспечение безопасности азербайджанской миссии.