Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов — спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

«Я дошел до самого конца [определенного] законом срока предвыборной гонки, но продолжение курса погибшего [президента Ибрахима] Раиси важнее. Прошу Джалили и Галибафа объединиться, не оставлять без ответа законные требования сил революции и не допустить образования третьего правительства Роухани», — написал Закани в соцсети «X».