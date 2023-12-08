Болгария отозвала свою кандидатуру на проведение Всемирного саммита по климату, который будет организован в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29 в следующем году, и создала предпосылки для проведения конференции в Азербайджане.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Politico», об этом заявил министр окружающей среды Болгарии Юлиан Попов.

Сегодня вечером Болгария отправит письмо по поводу снятия своей кандидатуры на проведение конференции.

В заявлении Министерства окружающей среды Болгарии говорится: «В духе доброй воли и во имя успешной климатической конференции, организованной Восточноевропейской группой, Республика Болгария снимает свою кандидатуру на проведение COP29. Мы выражаем поддержку кандидатуре Азербайджанской Республики».