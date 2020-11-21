В США зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В США за минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом достигло рекордно высокого показателя — заболели свыше 195 542 человек. Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, показатели заболеваемости COVID-19 за 20 ноября стали самыми высокими в США с начала пандемии. При этом число летальных исходов достигло 1 878. Днем ранее был зарегистрирован антирекорд по смертям от коронавируса в Штатах за сутки — скончались от болезни 1 964 человека.

На сегодняшний день США занимает первое место по заболеваемости и смертности от COVID-19. В целом в стране зарегистрировано более 11,91 млн случаев заражения, умер 254 451 человек.