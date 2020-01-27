В Средиземном море спасены 184 мигранта

Судно Ocean Viking, которое занимается спасением мигрантов в Средиземном море, взяло на борт 184 мигранта, сообщили в гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF).

Также в организации отметили, что после пяти ночных операций по спасению мигрантов, которые удалось провести менее чем за 72 часа, общее число выживших на борту судна составляет 407 человек.