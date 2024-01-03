Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила сегодня о том, что сотрудниками ведомства были спасены рыбаки, столкнувшиеся с угрозой утопления.

26 декабря в 15:40 в отделение берегового контроля Келедехне Южного регионального отдела Береговой охраны Государственной пограничной службы поступила информация о том, что пластиковая лодка с бортовым номером «KƏ-245» с 2 членами экипажа на борту из-за неисправности двигателя столкнулась с угрозой утонуть в море.

На основании поступившей информации для спасения людей было направлено пограничное судно типа Tufan.

В результате проведенных поисковых мероприятий в 17:30 пограничниками были обнаружены и доставлены на берег жители села Шахагаджы Астаринского района Рахманов Рамиз Алиага оглу (1974 г.р.) и Гумметов Зариф Ахад оглу (1982 г.р.).