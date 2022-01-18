Шведские спецслужбы обеспокоены массовыми сообщениями о дронах, которых фиксируют вокруг важных и режимных объектов в стране. Об этом пишет «Би-би-си».

Крупные дроны «военного образца» были обнаружены над атомной электростанцией, зданием парламента страны и королевским дворцом.

«Подозревается несанкционированное использование секретной информации в больших масштабах», — отметили в Службе государственной безопасности (СЭПО).

При этом происхождение дронов и их миссия остаются невыясненными. Полиция и береговая охрана в настоящий момент проводят расследование с целью идентификации владельцев беспилотников.

Издание отмечает, что полицейскому вертолету удалось зафиксировать беспилотники в воздухе на высоте 1000 метров недалеко от столицы страны, однако прояснить их таинственное появление это не помогло.