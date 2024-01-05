Украина готовится к тому, что РФ, вероятно, возобновит наступление под Харьковом.

Как передает #, oб этом со ссылкой на свой источник пишет британское издание The Telegraph.

«Украина готовится к возобновлению наступления российских войск под Харьковом, поскольку Москва усиливает обстрел северо-восточного города и прилегающего региона», – пишет издание.

В качестве аргументов приводится то, что «…в четверг (4 января) московские войска нанесли ракетный, артиллерийский и минометный удары по городу и 15 близлежащим населенным пунктам. Цели включали как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели, сообщил источник, близкий к вооруженным силам Украины».

Отмечается, что источник издания также 3 января сообщил: «Весь день велись предварительные бомбардировки военных объектов по всему региону».

«Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные, чтобы приурочить их к Рождеству, которое в России отмечается 7 января. Наземное наступление может последовать вскоре после этого, а в качестве возможной даты его начала называется 15 января, добавил источник», – пишет также The Telegraph.